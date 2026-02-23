RESUMEN FIN DE SEMANA CON 268 OPERATIVOS Y 460 DEMORADOS EN TODA LA PROVINCIA

Se incautaron más de 500 motocicletas, armas y automóviles en distintos puntos del territorio provincial.

Durante el último fin de semana, efectivos policiales llevaron adelante 268 operativos de prevención y control, que arrojaron como resultado 460 contraventores y 67 aprehendidos.

En el marco de estos procedimientos, se secuestraron 502 motocicletas (9 con pedido de secuestro), 2 armas de fuego, 6 armas blancas y 2 automóviles.

Por su parte, la Policía Caminera labró 258 actas por infracciones varias y realizó 23 controles de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales.

En Charata, se realizaron 25 operativos, con 22 personas demoradas, el secuestro de 49 motocicletas, un arma blanca y un automóvil.

En Villa Ángela, el personal llevó adelante 74 operativos, demoró a 106 personas e incautó 98 motocicletas.

En General José de San Martín, se concretaron 38 operativos, con 163 personas demoradas, el secuestro de 140 motocicletas, un arma de fuego y un arma blanca.

En Juan José Castelli, se desarrollaron 62 operativos, demoraron a 7 personas, secuestraron 64 motocicletas (una con pedido) y un arma de fuego.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizaron 25 operativos, con 108 personas demoradas y el secuestro de 62 motocicletas y un arma blanca.

Finalmente, en el área Metropolitana de Resistencia, se llevaron adelante 44 operativos, con 121 personas demoradas, el secuestro de 89 motocicletas (8 con pedido), tres armas blancas y un automóvil.

