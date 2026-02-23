RESISTENCIA SECUESTRAN UN AUTOMOVIL CON NUMERACIÓN ADULTERADA DURANTE UNA VERIFICACIÓN POLICIAL

La Policía del Chaco sigue recuperando autos robados en otras provincias. El vehículo presentaba motor y chasis con dígitos no originales y tenía pedido de secuestro activo por robo desde 2024.

Un automóvil fue secuestrado este lunes alrededor de las 11, en la División Verificación Vehicular.

El conductor se presentó en la dependencia para realizar el control obligatorio de su Chevrolet Cruze. Durante la inspección, el personal constató que tanto el número de motor como el de chasis se encontraban sobre una base rebajada y con dígitos no originales de fábrica, es decir, adulterados. Además, las chapas patentes colocadas en el rodado eran apócrifas.

Al verificar el número de chasis, los efectivos determinaron que esa numeración correspondía a otro vehículo que posee pedido de secuestro activo por robo desde el 26 de marzo de 2024.

Ante la situación, intervino el Equipo Fiscal N° 03, que dispuso iniciar actuaciones por “Supuesto Encubrimiento”. El conductor fue notificado de la causa en libertad, mientras que el automóvil quedó secuestrado y bajo resguardo en la dependencia policial.

La investigación continúa a fin de establecer la procedencia del rodado y determinar las responsabilidades correspondientes.

