PUERTO VILELAS AGENTES DETUVIERON A UN HOMBRE Y SECUESTRARON UNA TUMBERA

El ciudadano estaría vinculado en un hecho donde una joven terminó herida por arma de fuego.

El hecho se registró este lunes por la mañana en la localidad de Puerto Vilelas, alrededor de las 8.45, donde una joven de 23 años resultó herida de arma de fuego y un hombre de 75 fue aprehendido.

Al llegar, los efectivos constataron que una mujer solicitaba auxilio dentro de una finca y presentaba lesiones visibles en ambas piernas. De inmediato se solicitó una ambulancia, que trasladó a la joven al centro de salud más cercano.

La lesionada manifestó que momentos antes se encontraba con un ciudadano y que, de forma repentina, extrajo de entre sus prendas un arma de fabricación casera y efectuó un disparo que impactó en sus muslos.

Minutos después se presentó en el lugar un hombre de 75 años, quien reconoció haber efectuado el disparo.

El hombre hizo entrega voluntaria de un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, de aproximadamente 40 centímetros de largo y un cartucho calibre 12 percutado, elementos que fueron formalmente secuestrados.

Tomó intervención la Fiscalía Penal N° 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, quien dispuso que el ciudadano sea notificado de su aprehensión, identificado ante el Departamento de Antecedentes Personales y trasladado al Poder Judicial para la realización de la prueba de dermotest.

Posteriormente fue demorado y trasladado a la División Medicina Legal.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

Relacionado