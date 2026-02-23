RUTAS 11 Y 16: “EL GOBERNADOR ZDERO FUE QUIEN ENCARÓ FUERTEMENTE ESTAS GESTIONES” DESTACÓ AGÜERO

”La verdad que es una excelente noticia para la provincia. El gobernador Zdero venía encarando fuertemente las gestiones y nosotros acompañando ese trabajo junto a los equipos económicos, de infraestructura y de Vialidad”, expresó el diputado nacional.

El Gobierno nacional oficializó hoy el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de tramos de las rutas nacionales 11 y 16, una medida que busca mejorar la infraestructura vial y la gestión de corredores estratégicos del norte argentino. *La apertura de sobres está prevista para el 18 de mayo de 2026 a las 13 horas.*

Los tramos incluidos en el proceso comprenden la Ruta 16, desde el Puente General Belgrano hasta la localidad de Avia Terai, y la Ruta 11 desde Resistencia hasta Nelson, Santa Fe, corredores claves para la conectividad regional y el transporte productivo.

Agüero remarcó que la convocatoria es el resultado de gestiones que se venían desarrollando desde hace tiempo con autoridades nacionales y organismos del área.

El diputado también subrayó que participaron de distintas reuniones con funcionarios nacionales, entre ellos representantes del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, donde se avanzó en la definición del proceso licitatorio. “Lo acompañaba personalmente al gobernador en las distintas reuniones con el ministro Santilli, con el jefe de Gabinete y con el Ministerio de Economía. El viernes a última hora ya teníamos alguna novedad de que esta semana se iba a hacer el llamado a licitación, pero queríamos ser muy cautos y esperar”, señaló.

Finalmente, Agüero destacó la importancia de la medida para el desarrollo de la provincia y la región. “Esto marca que el trabajo conjunto da resultados. Estamos hablando de rutas fundamentales para la producción, el transporte y la seguridad vial. Que avance esta licitación es un paso muy importante para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los chaqueños”.

“La convocatoria abre una nueva etapa para la modernización y mantenimiento de estos corredores viales, considerados estratégicos para la logística y el crecimiento económico del nordeste argentino”- concluyó el diputado nacional Agüero.

