RESUMEN: EL FIN DE SEMANA CULMINÓ CON CASI 400 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS

Caminera detectó solo tres conductores alcoholizados este fin de semana.

Desde el viernes al domingo, los agentes de la Policía del Chaco realizaron un total de 323 operativos en los que detuvieron a 59 personas y notificaron a 394 por infracciones al código. A su vez, los efectivos incautaron un total de 482 motos (dos eran buscadas por la justicia), cuatro armas de fuego y 14 armas blancas. Por su parte, la Policía Caminera labró 279 actas por infracciones y detectó a tres conductores alcoholizados.

En la zona metropolitana, los agentes realizaron 41 operativos en los que aprehendieron a 41 personas por diferentes delitos y notificaron a 46 contraventores. También incautaron 98 motos (dos con pedido de secuestro), tres armas de fuego y seis armas blanca. En Sáenz Peña, por su parte, los agentes realizaron 52 operativos que terminaron en: la detención de cinco ciudadanos, la notificación de 49 infractores al código, el secuestro de 28 motos y tres armas blancas.

Más adentro, en Villa Ángela, el personal realizó 61 operativos. Esto terminó en la detención de cinco personas, la notificación de 73 contraventores por infringir el código de faltas y secuestraron 65 motocicletas por irregularidades. En Charata, se hicieron 27 operativos que culminaron con tres aprehendidos, 16 contraventores notificados, 44 motos incautadas y un arma de fuego, junto tres armas blancas incautadas.

En la dirección de zona San Martín se realizaron 86 operativos, lo que resultó en dos detenciones y 206 notificaciones en libertad. También se incautaron 198 motos y un arma blanca. Por último, en Castelli, los operativos sumaron un total de 56. Tres personas fueron detenidas y cuatro contraventoras. También incautaron 49 motos y un arma blanca.

