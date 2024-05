RESTOS ÓSEOS HALLADOS EN SÁENZ PEÑA: CREEN QUE PODRÍAN SER DE UN HOMBRE DESAPARECIDO HACE UN AÑO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El lunes se hallaron restos óseos en una zona rural de Sáenz Peña conocida como Colonia Ensanche Norte, los cuales fueron llevados para ser analizados por el IMCIF. El propietario de un campo ubicado en el Lote 153, en las afueras de la ciudad, fue quien dio aviso a la policía del descubrimiento en su predio.

Allí personal policial y del gabinete científico constataron en una radio de 10 metros aproximadamente un cráneo, un maxilar y otros restos óseos aparentemente humanos, entre otros efectos. Luego de tares específicas, procedieron al secuestro de la totalidad de los restos tanto óseos como telas, una gorra, un guante de tela y un tramo de cable, labrándose el acta de constatación.

Tras esto, Rocío Bamba, hija de Constantino Bamba, un hombre que desapareció hace un año en un barrio Sáenz Peña donde fue visto por última vez, cree que los restos hallados en esa zona rural podrían pertenecer a su padre.

En la jornada de este martes visitó Fiscalía y la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, para solicitar un rastrillaje más amplio y con perro en la zona donde fueron encontrados los restos óseos.

Rocio Bamba, hija de Constantino Bamba.

«Existe una posibilidad ya que en Sáenz Peña hay dos personas solamente que están desaparecidas y coincide el lugar con el informe del impacto de las antenas del teléfono que fue en esa zona», señalo Rocío Bamba.

La hija del desaparecido Bamba solicitó el fiscal que tiene a su cargo la investigación, Gustavo Valero, un rastrillaje en la zona. «Necesitamos avanzar un poco más, necesitamos que esta semana se realicen esos trabajos, por eso vinimos a hablar con la comisario mayor Adela Escalante para ver si podemos traer perros de Resistencia para realizar un rastrillaje en la zona donde se hallaron los restos», expresó.

Rocío Bamba también recordó que en la zona donde se encontraron los restos, ellos ya habían hecho una búsqueda: «Nosotros teníamos información de que a mi papá lo habían llevado ahí, anduvimos mucho en esa zona, pero lamentablemente no vino nada».

Ahora tras este hallazgo la familia deberá esperar el resultado del IMCIF para saber si corresponden o no a Constantino Bamba. «Nosotros sabemos que mi papá está muerto, pero necesitamos encontrar sus restos, necesitamos encontrar algo de él. Ya va a ser un año, de la desaparición de mi padre y todavía no están todos los resultados», señaló la hija de la víctima.

Bamba pidió al fiscal poder reconocer algunas prendas que se encontraron con los restos óseos, pero le dijeron que primero tienen que mandar al IMCIF y luego recién podrán reconocer las prendas de vestir halladas.

«Tanto la gorra de tela como una camisa yo la puedo conocer si la veo personalmente, pero me dijeron que lo tienen que mandar primero al IMCIF, la gorra me parece muy particular, una parecida a la que usaba de mi papá», manifestó la hija de Bamba.

