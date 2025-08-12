RESISTENCIA- VILLA ANGELA SECUESTRAN AUTO ADULTERADO Y RECUPERAN OTRA MOTOCICLETA ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana, peritos de la Planta Verificadora N° 6, de Villa Ángela secuestraron un vehículo que presentaba adulteraciones y documentaciones apócrifa.

El auto peritado fue un VW Gol llevado por un joven de 24 años, para hacer la verificación física.

En la inspección determinar que las dos chapas patentes eran apócrifas y, además, el chasis tenía adulterados en los últimos 8 números.

Estaban grabados sobre una base rebajada, no eran originales de fábrica.

OTRO RODADO VUELVE A SU PROPIETARIO

Ayer por la tarde, agentes viales del área metropolitana recuperaron una motocicleta marca Motomel S70, mientras realizaban un operativo sobre RN 11 kilómetro 1006.

Al controlar el rodado, con el padrón unificado, detectaron un pedido de secuestro por supuesto hurto, del 2023 a solicitud de la Cría. 11°.

La motocicleta era guiada por un hombre de 30 años.

En ambos casos la fiscalía actuante ordenó el secuestro de los bienes y la notificación de sus conductores.

Relacionado