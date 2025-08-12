BARRIO EX CAMPO DE TIRO RECUPERAN MOTOCICLETA INVOLUCRADA EN IMPORTANTE ROBO MILLONARIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Continúa la búsqueda de los responsables del hecho delictivo.

En horas de la mañana de este martes, personal del Departamento de Investigaciones Complejas logró el secuestro de una motocicleta involucrada en un robo a mano armada, donde un hombre de 32 años le sustrajeron más de cinco millones de pesos.

El hecho ocurrió el pasado 9 de agosto, cuando la víctima denunció que fue interceptada en su domicilio por dos personas que ingresaron por la puerta trasera, lo redujeron mediante amenazas con arma de fuego y lo maniataron para sustraerle una importante suma de dinero. Tras el robo, los autores se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas.

En base a la denuncia, los sabuesos analizaron de cámaras de seguridad y, con la colaboración del personal de rastros, lograron identificar a uno de los presuntos implicados, también de 32 años.

Con esta información, se implementó un operativo en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Espineta de Asís, en el barrio Ex Campo de Tiro, donde se presume que frecuentaba el involucrado.

En el lugar, los agentes procedieron al secuestro del motovehículo vinculado al hecho, aunque no lograron dar con el morador. La Fiscalía interviniente dispuso que se continúen las actuaciones para dar con el paradero de los dos presuntos autores del ilícito.

