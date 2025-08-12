RESISTENCIA EN OPERTATIVO RECUPERAN UNA MOTOCICLETA DENUNCIADA COMO ROBADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La División Sustracción Vehicular secuestró una motocicleta con un pedido de secuestro activo, por causa de «Supuesto Hurto».

Esta mañana, cerca de las 9, a través de tareas investigativas, efectivos recuperaron una motocicleta Motomel 110 cc que había sido denunciada como sustraída en julio por su propietario, un hombre de 41 años. El personal tomó conocimiento, a través de allegados, de que el rodado estaría en Villa El Dorado y que habría sido ofrecido para la venta.

Con esta información, un equipo de trabajo se instaló de manera discreta sobre la calle Fortín Tapenagá al 200 aproximadamente. Tras una hora de vigilancia, observaron circular un motovehículo con características similares a la denunciada. El conductor estacionó y, al notar la presencia policial, abandonó la moto y escapó a pie.

Finalmente, el equipo fiscal en turno ordenó localizar al titular y, previa acreditación de la propiedad, proceder a la entrega del bien recuperado. Prosiguen las investigaciones para dar con el presunto autor del hecho.

