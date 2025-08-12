MAKALLÉ: ACCIDENTE EN RUTA 16: CAMIÓN COLISIONÓ CON UN EQUINO Y UNA MOTO FUE INVOLUCRADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana, alrededor de las 7, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 57 de la Ruta Nacional N° 16.

El siniestro involucró a un camión de transporte de productos alimenticios, conducido por un hombre de 45 años, que colisionó contra un caballo suelto sobre la calzada. El animal falleció en el lugar.

Producto del choque, también resultó involucrada una motocicleta marca Honda, conducida por un hombre de 30 años, quien fue trasladado en ambulancia al hospital local. El conductor del camión no presentó lesiones.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía Caminera, personal de Corredores Viales, y se aguarda la intervención de la División Criminalística y la Policía Rural para continuar con las actuaciones pertinentes.

Relacionado