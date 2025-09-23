RESISTENCIA UNA MOTO BUSCADA POR SUPUESTO HURTO FUE RECUPERADA DURANTE UN OPERATIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rodado tenía pedido de secuestro desde el año 2018.

Este martes al mediodía, alrededor de las 12:30, personal de la División Caminante recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro en la intersección de Santa María de Oro y Julia Argentino Roca, en la ciudad de Resistencia. Los efectivos constataron que se trataba de una Honda Wave que era buscada desde diciembre del 2018 por «Supuesto Hurto» a solicitud de la Comisaría Primera Metropolitana.

El rodado era conducido por un joven de 24 años que no pudo acreditar propiedad, por lo que fue demorado y trasladado junto al vehículo hasta la unidad.

