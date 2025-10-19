Resistencia Solicitud de Paradero

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Cuarta Resistencia, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor VICTORIA VALENTINA ALMIRON, de 16 años, de 1,50 metros de altura, de contextura física delgada, tez morocha, cabello lacio oscuro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestia; buzo color oscuro, jeans color claro, y zapatilla color blanco Se le ha visto por última vez en Mz 85 Cs 4 Calle Quito 2900 B° Barberan Resistencia en fecha 18/10/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Cuarta Resistencia al o al servicio de emergencias 911.-

