Jue. Dic 28th, 2023

RESISTENCIA: SECUESTRAN 1KG DE COCAINA MÁXIMAS PUREZA, CON UN VALOR DE 10MILLONES

By Redaccion 35 mins ago

🚨 PROCEDIMIENTO VIA PÚBLICA…. (MAC LEAN 2200)…

DETENCION MASCULINO MAYOR DE EDAD.

*SECUESTROS*

🔶 *(1.060) UN KILO CON SESENTA GRAMOS DE COCAINA.*

🔶 *UN (01) TELÉFONO CELULAR MARCA MOTOROLA (EN FUNCIONAMIENTO)*

🔶 DINERO EN EFECTIVO*

$71.050.

🔶 *UNA (01) MOTOCICLETA MARCA ZANELLA, MOD. ZB, T/110 C.C.,* (POSEE *PEDIDO SECUESTRO* ACTIVO MARCO CAUSA «SUP. HURTO», C/INTERV. FISCALIA N° 15 (RCIA.).

SE PROSIGUEN DILIGENCIAS.

Se AMPLIARÁ.

 

_✍🏻 Atte. Lic. Hugo Roberto Godoy, Crío. Gral. Policía – Director Gral. Consumos Problemáticos.

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