RESISTENCIA: SECUESTRAN 1KG DE COCAINA MÁXIMAS PUREZA, CON UN VALOR DE 10MILLONES
🚨 PROCEDIMIENTO VIA PÚBLICA…. (MAC LEAN 2200)…
DETENCION MASCULINO MAYOR DE EDAD.
*SECUESTROS*
🔶 *(1.060) UN KILO CON SESENTA GRAMOS DE COCAINA.*
🔶 *UN (01) TELÉFONO CELULAR MARCA MOTOROLA (EN FUNCIONAMIENTO)*
🔶 DINERO EN EFECTIVO*
$71.050.
🔶 *UNA (01) MOTOCICLETA MARCA ZANELLA, MOD. ZB, T/110 C.C.,* (POSEE *PEDIDO SECUESTRO* ACTIVO MARCO CAUSA «SUP. HURTO», C/INTERV. FISCALIA N° 15 (RCIA.).
SE PROSIGUEN DILIGENCIAS.
Se AMPLIARÁ.
_✍🏻 Atte. Lic. Hugo Roberto Godoy, Crío. Gral. Policía – Director Gral. Consumos Problemáticos.