RESISTENCIA ROBABA SILLAS DE HELADERÍAS: TERMINÓ DETENIDO

Se trata de un hombre de 31 años, ya se encuentra alojado en la unidad policial.

Esta tarde, personal del servicio externo de la Comisaria Cuarta detuvo a un ciudadano por haber sustraído sillas de heladerías. El supuesto autor fue atrapado por avenida Vélez Sarsfield, con los bienes sustraídos.

El hecho sucedió días atrás, cuando el dueño de una heladería ubicada por avenida Mac Lean al 1840, denunció que un hombre sustrajo dos sillas de plástico. Ante la situación, iniciaron investigaciones donde lograron atrapar a esta persona con los objetos robados.

Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que el detenido sea notificado de aprehensión por “supuesto hurto”.

