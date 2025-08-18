RATING: CÓMO LE FUE A LA VOZ ARGENTINA Y A POR EL MUNDO EN LA PANTALLA DE TELEFE
El ciclo de Telefe fue lo más visto del domingo, seguido por Por el Mundo; todos los números de la jornada televisiva.
Este domingo 17 de agosto dejó cifras llamativas en materia de audiencia televisiva. «La Voz Argentina», emitida por Telefe, registró 11.0 puntos de rating, una baja de un punto respecto a la semana anterior, pero se mantuvo como lo más visto del día. La última emisión de las batallas de los Knockouts volvió a posicionar al reality musical en el primer lugar del ranking, demostrando su vigencia y capacidad de convocatoria.
En el segundo puesto dentro de la programación de la misma señal se ubicó Por el Mundo, con 8.2 puntos. Esta emisión, que contó con la participación de los hermanos Caniggia, marcó el registro más bajo del ciclo, pero aun así logró destacarse como uno de los programas más vistos de la jornada.
Otro espacio del canal de las tres pelotitas que se mantuvo firme fue Lado V, con 5.7 puntos, consolidándose como una opción estable en el prime time del domingo.
Por su parte, El Trece presentó resultados mixtos. Jurassic World: Dominio alcanzó 4.2 puntos, mientras que Almorzando con Juana promedió 3.5, marcando la emisión más alta de las últimas cinco semanas del ciclo. En tanto, programas como En la mente del asesino y Remando Como un Solo Hombre se mantuvieron por debajo de los cuatro puntos, reflejando una competitividad intensa con la pantalla de Telefe.
En América TV, la programación dominical fue liderada por Infama con 1.4 puntos, seguida por GPS con 1.3 y Papá es un ídolo con 0.9. El Nueve presentó Implacables como su emisión más vista, con 1.3, mientras que Fútbol sin manchas y BA Emergencias alcanzaron 1.0 y 0.9 puntos respectivamente.
La TV Pública, por su parte, tuvo como mejor registro la final del TC con 1.3 puntos, seguida por Podeio de TC y Previa de TC con 1.2.
En términos generales, Telefe cerró el día con un promedio de 5.1 puntos, superando a El Trece con 3.4, América TV con 0.9, El Nueve con 0.7 y la TV Pública con 0.6. La jornada evidenció nuevamente la preeminencia de La Voz Argentina como el ciclo con mayor convocatoria del país, y también subrayó la relevancia de los programas de entretenimiento familiar y reality en la audiencia del domingo.