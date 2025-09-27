RESISTENCIA: OPERATIVOS NOCTURNOS DEL CUERPO MOTORIZADO: CUATRO INTERVENCIONES EN MENOS DE UNA HORA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Cuerpo de Operaciones Motorizadas llevó adelante una serie de procedimientos entre la noche del 26 y la madrugada del 27, que derivaron en la demora de un ciudadano por infracción al Código de Faltas, el secuestro de una motocicleta sustraída, otra con pedido de secuestro y la localización de una persona denunciada como desaparecida.



A las 23:30 del viernes, en la intersección de avenida 9 de Julio y calle French, se procedió a la demora de un joven de 23 años, quien se encontraba generando disturbios en la vía pública. Fue trasladado a la Comisaría 1ra Metropolitana para las actuaciones correspondientes.

Diez minutos más tarde, en avenida Hernandarias N° 1300, personal motorizado secuestró una motocicleta marca Corven, que había sido sustraída momentos antes al ciudadano de 38 años. Los autores del hecho, al advertir la presencia policial, abandonaron el rodado y huyeron en distintas direcciones.

En la madrugada de este sábado, en la intersección de Juan D. Perón y Misionero Clein, se identificó al ciudadano de 25 años, quien era intensamente buscado por su familia desde el 25 de septiembre. Fue trasladado a la Comisaría de Puerto Vilelas para reencontrarse con su familia.

Por ultimo a las 00:30, en la avenida España y Fortín Loma Negra, detuvieron a una mujer de 24 años que circulaba en una Mondial 70 que poseía un pedido de secuestro en la causa supuesto hurto.

Relacionado