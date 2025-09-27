Sáb. Sep 27th, 2025

RESISTENCIA: OPERATIVOS NOCTURNOS DEL CUERPO MOTORIZADO: CUATRO INTERVENCIONES EN MENOS DE UNA HORA

By Redaccion 3 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Cuerpo de Operaciones Motorizadas llevó adelante una serie de procedimientos entre la noche del 26 y la madrugada del 27, que derivaron en la demora de un ciudadano por infracción al Código de Faltas, el secuestro de una motocicleta sustraída, otra con pedido de secuestro y la localización de una persona denunciada como desaparecida.


A las 23:30 del viernes, en la intersección de avenida 9 de Julio y calle French, se procedió a la demora de un joven de 23 años, quien se encontraba generando disturbios en la vía pública. Fue trasladado a la Comisaría 1ra Metropolitana para las actuaciones correspondientes.

Diez minutos más tarde, en avenida Hernandarias N° 1300, personal motorizado secuestró una motocicleta marca Corven, que había sido sustraída momentos antes al ciudadano de 38 años. Los autores del hecho, al advertir la presencia policial, abandonaron el rodado y huyeron en distintas direcciones.

En la madrugada de este sábado, en la intersección de Juan D. Perón y Misionero Clein, se identificó al ciudadano de 25 años, quien era intensamente buscado por su familia desde el 25 de septiembre. Fue trasladado a la Comisaría de Puerto Vilelas para reencontrarse con su familia.

Por ultimo a las 00:30, en la avenida España y Fortín Loma Negra, detuvieron a una mujer de 24 años que circulaba en una Mondial 70 que poseía un pedido de secuestro en la causa supuesto hurto.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com