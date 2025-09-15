RESISTENCIA OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA DOCENTES EN RUTA 16: ENTREGARON FOLLETOS Y BRINDARON RECOMENDACIONES CLAVE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Acercamiento social, con el objetivo de reforzar la seguridad de los docentes en viajes.

Este mediodía se desarrolló un Operativo de Seguridad Docente en la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 18. Efectivos de la Comisaría Décima Capital dialogaron con las personas presentes y distribuyeron folletos informativos con códigos QR, que permiten realizar reclamos y denuncias anónimas de forma online.

Durante el operativo, las autoridades también recomendaron a los docentes y transeúntes una serie de medidas preventivas para garantizar su seguridad: mantener contacto permanente con familiares o personas de confianza durante sus traslados, compartir las características del vehículo en el que se movilizan, utilizar herramientas de ubicación en tiempo real, como las que ofrece WhatsApp.

Además, se entregaron números telefónicos útiles en caso de emergencia, incluyendo el 911, el número de la comisaría jurisdiccional y el contacto de Servicio de la Dirección General de Seguridad Metropolitana.

