INVETIGAN UNA CAUSA DE SUPUESTA ESTAFA E INCAUTARON UN PISTOLÓN Y 120 CARTUCHOS

El comprador usó cheques sin fondos para pagar dos autos.

El 20 de octubre, un hombre de Corrientes denunció una estafa tras haber vendido dos autos. Este recibió cheques sin fondos y lo expuso frente a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía correntina. Se estableció que el presunto estafador residiría en Barranqueras, por lo que el personal de la División Sustracción Vehicular de la Policía del Chaco brindó su colaboración en la investigación y esta mañana realizaron un allanamiento en el barrio San Cayetano de Barranqueras, donde incautaron un pistolón, 120 cartuchos y las cédulas de uno de los vehículos nombrados en la causa de “supuesta estafa”.

El personal policial, tanto de Corrientes como de Chaco, buscaba un Volkswagen Gol y un Peugeot 207 que habían sido comprados por un hombre que usó cheques sin fondos para adquirirlos. Tras un mes de investigación y recopilación de información, los agentes de la División Sustracción Vehicular realizaron dos allanamientos este lunes.

En uno de los operativos, el realizado en el barrio San Cayetano de Barranqueras, los efectivos incautaron la cédula, constancia de título y comprobante de pago de impuestos del Peugeot 207. Pero en carácter de “secuestro impostergable”, los policías se vieron obligados a incautar un pistolón calibre 14 y 120 cartuchos de arma de fuego de distintos calibres por no contar con los papeles y por representar una infracción al artículo 189°Bis del código penal. Causa por la que el morador, un hombre de 34 años, fue notificado.

Las investigaciones continúan para dar con los vehículos, los papeles del Volkswagen y determinar la situación legal del principal sospechoso.

