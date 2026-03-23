Resistencia OPERATIVO CERROJO PERMITIÓ ESCLARECER MÚLTIPLES ROBOS DE MOTOCICLETAS

Dos jóvenes fueron demorados luego de una serie de hechos delictivos cometidos en distintos puntos de la ciudad.

Esta mañana, personal de la Comisaría Tercera de Resistencia logró esclarecer una serie de ilícitos que incluyeron daños y robos de motovehículos, tras un rápido despliegue policial iniciado a partir de una denuncia.

El procedimiento se produjo luego de que una agente policial denunciara el intento de robo de su motocicleta, aportando además registros fílmicos donde se observaba a los autores violentando el sistema de encendido del rodado. A partir de esta información, se activó un operativo cerrojo en la zona.

Durante el despliegue, se estableció que los mismos individuos habían sustraído una motocicleta en inmediaciones de avenida Frondizi al 1100. Posteriormente, al ser interceptados, abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga.

Minutos más tarde, se tomó conocimiento de un nuevo hecho con idénticas características: los sospechosos ingresaron a un domicilio tras forzar un portón y sustrajeron otra motocicleta, dándose nuevamente a la fuga.

Finalmente, los presuntos autores fueron localizados y demorados en otro sector de la ciudad, cuando circulaban en una motocicleta utilizada para cometer los ilícitos. En su poder, se secuestraron los rodados sustraídos y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante los hechos.

La fiscalía en turno dispuso la aprehensión de los implicados en las causas por supuesto daño y robo, quedando a disposición de la Justicia.

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