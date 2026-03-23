DONALD TRUMP ANUNCIÓ UNA TREGUA DE CINCO DÍAS CON IRÁN

El gobierno de Estados Unidos apuesta a sostener negociaciones con Irán en medio de una escalada bélica que ya dejó miles de víctimas y tensión global por el petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una suspensión temporal de operaciones militares contra objetivos energéticos iraníes por un lapso de cinco días, en lo que definió como un gesto atado al progreso de las conversaciones diplomáticas con Irán.

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que en las últimas jornadas hubo contactos “constructivos y detallados” entre ambas partes, orientados a una posible salida integral del conflicto. En ese marco, ordenó frenar cualquier ofensiva dirigida a centrales eléctricas e infraestructura energética, condicionado a que el canal de diálogo continúe avanzando.

«He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días, siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito», afirmó Trump.

La medida llega en medio de un escenario de alta tensión en Oriente Medio, tras el inicio de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero. Esa ofensiva, que según sus impulsores buscaba neutralizar amenazas estratégicas, desencadenó una respuesta militar de Teherán y una escalada de gran impacto regional.

Entre las consecuencias más graves del conflicto se reportan miles de víctimas civiles, daños extendidos en infraestructura crítica y una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales. La muerte del líder supremo, Alí Jameneí, junto a otros altos funcionarios, marcó uno de los puntos más sensibles de la crisis, que ahora encuentra una ventana de negociación.

En paralelo, Irán intensificó sus represalias con ataques sobre posiciones israelíes y bases estadounidenses en la región, además de afectar el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

En ese contexto, la tregua anunciada por Trump aparece como un intento de descomprimir el frente militar mientras se explora una salida diplomática que, por ahora, sigue siendo incierta.

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