RESISTENCIA: LOS EXTRANJEROS DEMANDAN TRATAMIENTOS DE “ALTO COSTO”, SEÑALÓ EL DIRECTOR DEL PEDIÁTRICO

Aunque los no residentes representan un 5% de los atendidos, “estos casos le cuestan mucho al hospital y a la provincia”, aseguró Hugo Ramos.

En el marco de un reciente anuncio presidencial que plantea la posibilidad de cobrar por servicios de salud a extranjeros no residentes, el director del Hospital Pediátrico de Resistencia, Dr. Hugo Ramos, se refirió al impacto de esta medida en su institución y la necesidad de encuadrar esta discusión en un marco político y legal.

El Dr. Ramos explicó a Radio Nordeste que el hospital tiene actualmente una demanda aproximada de entre un 3% y un 5% de pacientes extranjeros no residentes sobre el total de atenciones, destacando que los casos más frecuentes corresponden a tratamientos oncológicos y otras patologías de alto costo. «Económicamente, estos casos le cuestan mucho al hospital y a la provincia», afirmó.

Pese al anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni, Ramos subrayó que no existe aún una definición oficial sobre la implementación de esta política en la provincia de Chaco. «Toda la información que tenemos es a través de lo que se publica en redes y medios. Esto tiene que ser una definición del Ministerio de Salud Pública de Nación, que luego será bajada a las provincias para su implementación», señaló.

El director también mencionó la complejidad de este debate, especialmente en provincias limítrofes como Chaco, donde los convenios internacionales pueden jugar un papel clave. «Son decisiones que implican acuerdos en Sudamérica. No será tan fácil, tendrán que discutirse y analizarse los aspectos legales y administrativos», añadió.

Un aspecto crucial es cómo definir los costos y el mecanismo para su recuperación. Según Ramos, aunque los hospitales no realizan cobros directos, existe un sistema de recupero de gastos que podría ser adaptado para este propósito. «El Ministerio de Salud tiene su presupuesto y nosotros el nuestro. El desafío será determinar cómo se realizará el recupero de extranjeros, si es que finalmente se implementa», explicó.

El Pediátrico de Resistencia atiende entre 300 y 500 consultas diarias, muchas de las cuales son de alta complejidad, provenientes no solo de otras provincias del Nordeste, sino también de países vecinos. «Estas demandas, aunque representen un porcentaje pequeño, tienen un alto impacto económico por la naturaleza de los tratamientos», indicó.

El debate sobre el cobro a extranjeros no residentes no solo tiene implicancias económicas, sino también éticas. Mientras se busca una solución, Ramos insistió en la importancia de discutirlo en mesas de especialistas y en el Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los ministros del área. «Es una decisión política. Nosotros, como hospital, no podemos cobrar directamente, pero desde niveles superiores deben analizarse los mecanismos de recupero», concluyó.