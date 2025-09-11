RESISTENCIA: LA ATRAPARON CON BOCHITAS DE COCAINA, MARIHUANA Y DINERO EN EFECTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal del COM detuvo a una mujer de 36 años con 33 bochitas de cocaína y una de marihuana.

Esta mañana, efectivos del Cuerpo Operaciones Motorizadas detuvieron a una mujer por calle Parodi y calle Zamba. La misma llevaba entre sus prendas de vestir estupefacientes.

El hecho sucedió a eso de las 09:00, cuando los motorizados se encontraban de recorridas de prevención, donde interceptaron a una ciudadana. Al verificar entre sus prendas constataron que llevaba 33 bochitas de cocaína y una de marihuana.

Ante la situación intervino el personal de Drogas, quienes llevaron a cabo la prueba decampo arrojando resultado positivo de marihuana con un pesaje de 26 gramos, y positivo para cocaína con un pesaje de seis gramos. Luego procedieron a secuestrar un celular, dinero en efectivo y los estupefacientes.

Posteriormente, el fiscal de turno dispuso que la detenida sea notificada de aprehensión en la causa por “supuesta infracción a la ley Nº23.737 de estupefacientes”.

Relacionado