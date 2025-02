RESISTENCIA: JUZGADO DE FALTAS BUSCA FAMILIAS PARA 11 PERROS

Las personas interesadas deberán contar con predio cerrado y hacerse cargo de los gastos de alimentos, sanidad y cuidado. Deberán realizar su pedido por escrito o dirigirse al juzgado ubicado en Av. Italia 55 los martes y jueves entre las 11 y 12.

Los caninos son:

1. Leon: macho, tamaño mediano, 10 años, raza mestiza, marrón y negro.

2. Mora: hembra, tamaño grande, 10 años, raza mestiza, negro y marrón.

3. Deisy (junto a Dandy): hembra, tamaño mediana, 7 años, raza mestiza, negra y blanca, no castrada.

4. Dandy (junto a Deisy): macho, tamaño mediano, 4 años, raza mestiza, blanco y marrón, no castrado.

5. Danilo: macho, tamaño grande, 4 años, raza pitbull, marrón y blanco.

6. Tutuca: hembra, tamaño mediana, 3 años, raza mestiza, marrón.

7. Pipo: macho, tamaño mediano, 5 años, raza mestiza, marrón y negro.

8. Muñeca: hembra, tamaño pequeño, 15 años, raza mestiza, blanco, no castrada.

9. Manchi: macho, 8 años, tamaño mediano, raza mestiza, negro y blanco.

10. Nancy: hembra, 17 años, tamaño pequeño, raza mestiza, blanco y marrón, no castrada.

11. Piculichi: macho, 12 años, tamaño pequeño, raza mestiza, blanco, no castrado.

La jueza agregó que «Danilo» es un animal territorial que requiere un lugar con cerramiento alto o doble portón preferentemente sin contacto con otros perros, niñas o niños. En tanto solicitó la adopción conjunta de «Dandy» y «Deisy» porque crecieron juntos.