RESISTENCIA: INVESTIGAN EL HALLAZGO DE UNA ESCOPETA Y CARTUCHOS ABANDONADOS FRENTE A CASA DE GOBIERNO

Una escopeta calibre 16 y varios cartuchos fueron encontrados abandonados en una parada de colectivos ubicada sobre la calle Mitre, frente a Casa de Gobierno, en Resistencia.

El hallazgo se produjo durante las tareas de patrullaje preventivo y al monitoreo de las cámaras de videovigilancia que el personal de la División Guardia Casa de Gobierno realiza a diario en las inmediaciones del edificio gubernamental y la Plaza 25 de Mayo. De esta manera, los efectivos detectaron la presencia de un arma de fuego en el lugar.

En la parada de colectivos ubicada sobre la calle Mitre se procedió al secuestro de una escopeta modelo 30 Centauro de Lujo, junto con siete cartuchos calibre 16/67.

El armamento fue trasladado a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula “investigación actuada judicial”.

Interviene la Fiscalía en turno, mientras se llevan adelante las tareas para determinar la procedencia del arma y las circunstancias en que fue abandonada.

