RESISTENCIA: FUERON DETENIDOS CON UN ARMA Y ESTUPEFACIENTES

Intervino la Policía Caminera, demoró a dos hombres de 29 y 44 años tenían en su poder más de 800 gramos de marihuana y una pistola. Fueron puestos ante la justicia.

En el marco de operativos de prevención de ilícitos y contravenciones los efectivos viales realizaban patrullajes y controles vehiculares en la ciudad. Alrededor de las 4.30 recorrían las zonas cercanas al Aeropuerto.

Por la calle Victorio Pereyra vieron a dos hombres que iban a gran velocidad en una motocicleta 110 azul, intentaron demorarlos para su identificación. Lejos de detenerse abandonaron el rodado y corrieron, pero no fueron muy lejos.

En ese momento constataron que en su poder tenían una mochila, en el interior constataron que tenían varios envoltorios con lo que parecía ser estupefacientes y un arma de fuego calibre 9 milímetros con numeración adulterada.

Con la colaboración del Departamento de Consumos Problemáticos descubrieron que se trataba de marihuana con el peso total de 822 gramos, además tenían una un envoltorio de pastillas de clonazepam. Labraron acta de secuestro del estupefaciente como así también de una pistola browning 9 milímetros con dos cargadores y 22 cartuchos, la suma de 15 mil pesos, un chaleco de transporte, dos radios portátiles, dos celulares y la motocicleta Zanella Zb 110 cc.

Los hombres de 29 y 44 años fueron conducidos a la dependencia policial. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno y se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes, y por Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino. Además se instruyen actuaciones judiciales para establecer la procedencia de lo hallado en su poder y su participación de los demorados en posibles ilícitos.

