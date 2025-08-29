DOS ILÍCITOS ESCLARECIDOS EN PATRULLAJE DE PREVENCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Comisaría Quinta: En dos procedimientos, los efectivos recuperaron una notebook, dos celulares y detuvieron a cuatro personas.

Ayer por la tarde los efectivos de la Comisaría Quinta realizaban patrullajes de prevención de ilícitos, e investigaciones sobre hechos ocurridos en la jurisdicción. Mediante información recabada en las calles obtuvieron información precisa que un joven intentaba vender bienes sustraídos en cercanías de una escuela en la localidad de Barranqueras, se dirigieron al lugar.

En la intersección de avenida 9 de Julio y Calle Lapacho vieron un hombre con un bolso, que al verlos intentó huir, pero no lo logró. Lo identificaron y descubrieron que en su poder tenía una notebook y un celular motorola e7, ambos elementos eran buscados por Supuesto Hurto. Procedieron al secuestro y traslado a la dependencia policial.

Finalmente el hombre de 29 años fue notificado de su aprehensión.

Más tarde, alrededor de las 22, se dirigieron al barrio Villa Itatí, donde una joven solicitó presencia policial. El muchacho informó que varios sujetos sustrajeron su mochila y merodeaban por el barrio

Inmediatamente realizaron recorridas por inmediaciones y en la calle Congreso detuvieron a tres adolescentes con la mochila sustraída, que dentro tenía elementos de estudio y un teléfono iphone 11 pro.

Los jóvenes de 14 y 16 años fueron conducidos y puestos a disposición del Juzgado del Menor y la Familia en turno. Los bienes fueron devueltos a su dueño.

