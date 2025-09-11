RESISTENCIA: EL TRANSPORTE PÚBLICO LLEGA A AV. BELGRANO Y ACERCA SOLUCIONES A LAS FAMILIAS DE ZONA SUR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

”En tiempos difíciles, cada mejora cuenta. Por eso, hacemos un gran esfuerzo para que las soluciones lleguen donde más se necesita, cumpliendo con el compromiso de dar respuestas a los vecinos”-manifestó el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.

Tras el pedido de los vecinos, el Gobierno puso en marcha este nuevo tramo para mejorar el acceso al transporte público. En este sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de Transporte y Logística, ingeniero Rolfi Díaz, informaron que ya se encuentra activo el servicio de colectivos que recorre la Avenida Belgrano, beneficiando a los barrios 6 de Septiembre, 1 de Noviembre, San Gabriel y otras barriadas de la zona sur de la ciudad.

Este avance responde a pedidos urgentes que vienen realizando vecinos de estos sectores, donde hasta ahora muchas familias tenían que trasladarse hasta la Avenida Malvinas Argentinas para poder acceder al transporte público. Desde Av. Belgrano hasta el número 3100 aproximadamente no había cobertura directa, lo que generaba dificultades especialmente para quienes deben ir al colegio, al trabajo o realizar trámites esenciales.

Desde hoy, los habitantes podrán contar con un transporte más eficiente, directo y cercano, lo que mejora la calidad de vida y acorta distancias cotidianas. Este cambio forma parte de las facultades que tiene la Subsecretaría para la modificación, mejora o readecuación de los recorridos dentro del sistema del transporte público metropolitano, siempre bajo el marco normativo vigente. Según lo establecido, los ajustes no pueden superar el 30 % de los recorridos sin consenso, lo que garantiza participación y transparencia.

El subsecretario de Transporte y Logística remarcó además que aún hay sectores con mayor oferta de líneas o ramales, mientras que otros carecían totalmente, por lo que esta medida forma parte de un plan más amplio para equilibrar el servicio urbano y asegurar que todos los vecinos tengan acceso al transporte público.

