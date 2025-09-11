CELEBRAMOS EL MES DE LAS INFANCIAS JUNTO A ESCUELAS, CLUBES, MERENDEROS, IGLESIAS Y ASOCIACIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante todo el mes de agosto, distintas escuelas, merenderos, clubes, ministerios de iglesias evangélicas y asociaciones de nuestra ciudad llevaron adelante hermosos festejos para agasajar a los niños y niñas, brindándoles jornadas llenas de juegos, música y diversión .

Desde el Municipio acompañamos cada una de estas iniciativas colaborando con insumos para que los encuentros fueran posibles y más chicos pudieran disfrutar de momentos de alegría y diversión .

Gracias por compartir con nosotros las hermosas postales de estos festejos, que reflejan la alegría y la unión de nuestra comunidad.

Celebrar el Mes de las Infancias es una oportunidad para renovar nuestro compromiso de trabajar por el bienestar de nuestros niños garantizando espacios de encuentro, recreación y contención en toda la comunidad.

Porque cada sonrisa nos impulsa a seguir trabajando por un Tres Isletas mejor

Relacionado