ORGULLO LITERARIO Y CULTURAL

La Intendente Lic. Marcela Duarte recibió en su despacho a la Prof. Johana Morales, quien participó en el prestigioso Concurso Literario «De Ana Frank a Nuestros Días» en la categoría Docentes.

Johana presentó su cuento «Las raíces en la sombra», una obra que explora las cicatrices que dejó la dictadura militar y las Ligas Agrarias en Chaco, siguiendo la historia de las víctimas, sus hijos y nietos en la búsqueda de identidad y justicia. La trama destaca el rol fundamental de los docentes en este proceso, a través de la Literatura, la Historia, la Formación Ética y la Psicología.

El próximo 19 de septiembre, Johana viajará a Buenos Aires para participar del acto de premiación, llevando con orgullo el nombre de Tres Isletas y reafirmando el valor de la memoria histórica y la educación.

Felicitamos a Johana por este logro que inspira a toda la comunidad y por su aporte a nuestra cultura!

