ENZO FRANCESCOLI RESPALDÓ EL ANDAR DE EDINSON CAVANI EN BOCA: «ME PARECE UN…»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El ídolo de River habló del presente de su compatriota en el Xeneize, lo respaldó pese a las críticas y destacó que atraviesa un momento pasajero.
Enzo Francescoli, gloria de River y actual Secretario Técnico, sorprendió al opinar sobre el presente de Edinson Cavani en Boca. El uruguayo respaldó a su compatriota, afirmó que atraviesa una racha adversa y recordó que estos altibajos forman parte de la carrera de cualquier futbolista, sin que ello afecte su trayectoria.
En una entrevista con ESPN, Francescoli habló sobre el presente de River en la antesala del duelo copero contra Palmeiras, pero también se refirió a Cavani, delantero que no atraviesa su mejor momento: “Ahora no tengo diálogo con él, pero lo vi hace mucho en París, cuando jugaba en PSG. Me parece un pibe increíble, aunque después no tuve un ida y vuelta”, señaló.
Al analizar su rendimiento, el uruguayo sostuvo: “No se le dieron las cosas como él hubiera pensado, pero para mí eso no opaca su carrera. Son momentos de los jugadores. A veces uno no sabe por qué todo funciona y otras veces por qué no”. Y además, agregó: “El jugador no juega bien cuando quiere, sino cuando puede o cuando lo dejan”, recordó citando a Adolfo Pedernera.
Los números de Edinson Cavani en Boca en este 2025
El atacante uruguayo tuvo un arranque de año irregular en Boca. Después de un 2024 en el que mostró un nivel positivo, aunque con un bajón en el cierre, Cavani disputó 20 partidos en 2025 y convirtió apenas 4 goles. Su último festejo fue en la victoria 2-0 sobre Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura, y desde entonces arrastra una sequía que preocupa en el club.
Enzo Francescoli respaldo a Marcelo Gallardo sobre el andar del equipo
“Sí, coincido. Creo que tiene un plantel para poder mejorar. La experiencia de los años de Marcelo ha sido un poco así. Me acuerdo que una vez hizo una broma con que jugaban mal apropósito”, expresó recordando la frase del entrenador sobre que su equipo estaba jugando cinco puntos.