ESTE SÁBADO 13: SE REALIZARÁ LA GRAN FINAL PROVINCIAL DEL PROGRAMA “CHACO JUEGA”

El Gobierno de la provincia, a través del Instituto del Deporte, llevará adelante este sábado 13 de septiembre la gran final provincial del programa “Chaco Juega”, con la participación de los equipos campeones de los nueve zonales desarrollados durante el año en distintas localidades.

El acto de apertura será a las 8:30 Hs en el microestadio del Polideportivo Jaime Zapata, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Desde las 7 de la mañana se recibirán a las delegaciones, para dar inicio a las competencias, a partir de las 9.

ZONALES CLASIFICADOS

1. Presidencia Roca

2. Puerto Tirol

3. Las Palmas

4. Santa Sylvina

5. Charata

6. Sáenz Peña

7. Misión Nueva Pompeya

8. Villa Río Bermejito

9. Resistencia

DISCIPLINAS Y SEDES

• Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150): Básquet 3×3, futsal, beach vóley, deportes urbanos (freestyle, skate, BMX), tiro con arco.

• Aeropuerto (cancha liga de veteranos y Sarmiento): Fútbol 11.

• CEF N°1 (Av. Lavalle 700): Vóley, bádminton y beach handball.

• CUNE (Av. Castelli 1001): Natación y triatlón.

• Club Regatas (Av. Ávalos 1085): Tenis de mesa.

• Club Regatas – La Isla: Rugby y hockey.

• Polideportivo Villa Don Enriquez (Martín de Álzaga 92): Tiro con aire comprimido.

• Barranqueras: Canotaje.

• Dojo Hombu (Av. San Martín 2970): Deportes de contacto (karate, judo, lucha y taekwondo).

Las competencias se disputarán en las categorías sub 14 y sub 16 convencionales, con premiaciones en cada lugar de competencia una vez finalizadas las actividades.

