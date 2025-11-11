RESISTENCIA  DROGA DETECTADA EN ALIMENTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos hallaron 8 envoltorios con cocaína en trozos de pan

Este mediodía los efectivos de la Comisaría Cuarta de Resistencia recibían alimentos y ropas para los alojados en la dependencia. Alrededor de las 14, una mujer dejó un bolso para uno de los internos y se retiró sin identificarse.

Allí verificaron lo que el bolso contenía para evitar el paso de elementos prohibidos al sector de celdas y descubrieron que dentro de trozos de pan, habían escondido envoltorios con lo que parecía ser estupefacientes.

Tras la intervención de los antinarcóticos se estableció que la sustancia era cocaína con el peso de 1,3 gramos. Secuestraron la sustancia y se instruyeron actuaciones por Supuesta Infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes.

