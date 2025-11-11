Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers: las imágenes

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes a escasos metros de la estación Liniers, generando un fuerte operativo en la zona y la interrupción total del servicio entre Once y Moreno. Tras lo sucedido, los pasajeros debieron ser rápidamente evacuados por personal de Trenes Argentinos.

Además de haber cuatro heridos a raíz de lo sucedido, la situación provocó momentos de tensión entre los usuarios, que debieron abandonar los vagones en medio de la confusión y la incertidumbre. Testigos relataron que el tren se detuvo de manera brusca y que, pocos segundos después, comenzó el operativo de evacuación.

Por el momento se desconocen las causas del incidente, y técnicos de la empresa se encuentran trabajando en el lugar para determinar qué fue lo que provocó el descarrilamiento. En el área permanecen cortadas las vías principales mientras continúan las tareas de remoción y control de daños, lo que complica la normalización del servicio.

El episodio se produjo en una jornada de alto tránsito y afectó a cientos de pasajeros que utilizaban el ramal para dirigirse hacia la Ciudad de Buenos Aires. Desde Trenes Argentinos recomendaron a los usuarios buscar medios de transporte alternativos hasta nuevo aviso.