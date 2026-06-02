RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE QUE TENIA UN PEDIDO JUDICIAL VIGENTE

Registraba una causa por lesiones y daños.

El hombre de 29 años fue demorado durante un control en la zona de Fortín Rivadavia y Julio Acosta por efectivos de la Comisaría Séptima de Resistencia.

Al verificar sus antecedentes, los agentes constataron que el ciudadano registraba un pedido de aprehensión en una causa por supuestas lesiones leves en concurso real con daños, por lo que quedó detenido por disposición de la Fiscalía en turno.

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