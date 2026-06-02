CLASES GRATUITAS DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

El Instituto del Deporte Chaqueño invita a la comunidad a participar de las clases de entrenamiento funcional que se desarrollan de manera libre y gratuita en las instalaciones del Polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia.

La propuesta está destinada, a partir de los 13 años de edad y se lleva adelante los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 10:15. La actividad forma parte de las distintas disciplinas deportivas y recreativas que el organismo provincial promueve para fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de los chaqueños.

El entrenamiento funcional consiste en una modalidad de ejercicio que busca optimizar los movimientos que las personas realizan en su vida cotidiana, trabajando de manera integral distintos grupos musculares. Entre sus principales beneficios se destacan el fortalecimiento físico, la mejora de la coordinación, el equilibrio, la estabilidad y la flexibilidad.

Desde el Instituto del Deporte Chaqueño recordaron que todas las actividades que se desarrollan en los polideportivos provinciales son totalmente gratuitas, garantizando el acceso al deporte y la actividad física para toda la comunidad.

Quienes deseen sumarse a las clases deberán presentar certificado de aptitud física, formulario de inscripción de Polideportivos y constancia de DNI.

Para obtener mayor información, los interesados pueden acercarse al Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, en las oficinas de Polideportivos, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 19 horas.

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