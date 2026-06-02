QUITILIPI DEMORAN A UN SOSPECHOSO DURANTE UN OPERATIVO MOTORIZADO

El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas en el barrio Matadero. Secuestraron un anafe denunciado como sustraído por una vecina de la zona.

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En el marco del operativo «Servicio de Seguridad Preventiva Motorizado – LINCE», efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada demoraron a un hombre y recuperaron un electrodoméstico que había sido denunciado como robado.

El procedimiento se llevó a cabo en la noche del lunes en la intersección de avenida Sarmiento y calle Aguado, en el barrio Matadero. Allí, los agentes demoraron a un hombre de 29 años.

Los uniformados secuestraron una cocina tipo anafe que posteriormente fue vinculada a una denuncia por robo.

La propietaria del electrodoméstico, había denunciado la sustracción del anafe junto a otros artefactos de su vivienda ubicada en el mismo barrio.

Tanto el demorado como el elemento recuperado fueron trasladados y puestos a disposición de la Comisaría de Quitilipi

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