BASAIL DETUVIERON A UN JOVEN QUE TENIA UN PEDIDO DE CAPTURA

La aprehensión se concretó durante un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional N° 11. El detenido registraba un pedido activo de captura y detención emitido por el Juzgado de Instrucción N° 6 de Posadas.

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En el marco de un operativo realizado este martes, alrededor de las 12.20, efectivos de la comisaría de Basail demoraron a un joven de 23 años que registraba un pedido de captura y detención por una causa de hurto tramitada en la provincia de Misiones.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 970 aproximadamente, donde personal policial identificó a un hombre oriundo de la ciudad de Córdoba. Al verificar sus datos se constató que tenía un pedido de captura y detención con intervención del Juzgado de Instrucción N° 6 de la ciudad de Posadas.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a su demora y traslado hacia la comisaría.

Posteriormente, se estableció comunicación telefónica con la justicia de esa provincia quien dispuso la notificación de la detención en la causa y la intervención de la Fiscalía local para la tramitación del correspondiente exhorto judicial.

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