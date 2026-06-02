QUÉ SE SABE DEL CASO DE AGOSTINA VEGA: EL RESULTADO DE LA AUTOPSIA Y UN NUEVO OPERATIVO CON PERROS

Compañeros, docentes y familiares preparan el homenaje para despedir a Agostina Vega tras conocerse los resultados de la autopsia. (Fotos: NA/captura de video).

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada asesinada en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba, sigue causando conmoción.

Mientras sus compañeros de escuela organizan un homenaje para despedirla, la Justicia avanza con la investigación y analiza los primeros resultados de la autopsia, que aportaron datos clave sobre cómo murió la joven.

Durante la mañana de este martes, la división canes fue hasta la casa de la mamá del acusado, Claudio Barrelier, donde lleva adelante trabajos de investigación. El fiscal Raúl Garzón participa del operativo, donde se buscan elementos de prueba vinculados al sospechoso.

La Policía de Córdoba custodia la casa de la madre del detenido. (Foto: captura TN).

Cerca de las 17:20, un móvil del personal de investigaciones de la policía llegó a la propiedad para pedir el material de las cámaras de seguridad del frente de la vivienda, según pudo saber TN.

Casi al mismo tiempo, también acudió una ambulancia al lugar para atender a una mujer de 29 años que se habría descompensado. Si bien no está confirmado, se cree que sería la pareja de Barrelier.

Habló la madre del detenido por el crimen de Agostina: “Lo crié bien, no sé en qué se convirtió”

Viviana, madre de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de Agostina, habló tras la detención de su hijo y expresó su desconcierto y dolor. “Lo crié bien, no sé en qué se convirtió”, dijo.

“¿Por qué nos hace pasar por todo esto?”, se preguntó en diálogo con los medios. Según relató, hasta el momento del arresto mantenía contacto con él. “Tenía contacto con mi hijo por teléfono. Lo vi por última vez el lunes, hasta el martes que lo detuvieron”, explicó.

En ese sentido, aseguró que no comprende lo sucedido: “Le diría por qué todo esto, por qué hizo esta barbaridad, esta monstruosidad. No lo voy a entender nunca”.

El último adiós de sus compañeros de escuela

Los alumnos de la escuela a la que asistía Agostina realizarán este martes una suelta de globos para recordarla. La iniciativa surgió después de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia y en medio del profundo impacto que el caso generó en toda la comunidad educativa.

“Tenía una sonrisa hermosa. La vamos a extrañar. Estamos muy movilizados todos”, contó una de sus maestras en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

La docente también convocó a participar de la marcha de Ni Una Menos prevista para este miércoles. “Consideramos que es importante que el miércoles seamos muchos. Hoy tenemos que decir Ni Una Menos por nuestra alumna, que no lo imaginamos nunca”, expresó.

El crimen de Agostina Vega conmociona al país. (Foto: Redes)

Lo que reveló la autopsia de Agostina Vega

Este lunes se conocieron los resultados preliminares de la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Forense.

Según el informe, la causa de la muerte fue asfixia mecánica y el fallecimiento se produjo entre las 23 del sábado y las primeras horas del domingo.

Los peritos también determinaron que el cuerpo presentaba daño severo en órganos internos compatible con un ataque de extrema violencia.

Tras conocerse el informe preliminar, el fiscal Raúl Garzón avanzó con la recalificación de la causa y el único detenido, Claudio Barrelier, quedó imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio).

La Fiscalía informó además que todavía espera los informes completos de medicina forense y que el acusado será nuevamente indagado en los próximos días.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Tanto funcionarios como familiares de la adolescente sostuvieron públicamente que no descartan la posible participación de otras personas en el hecho, una hipótesis que sigue siendo analizada por la Justicia.

Con nuevos estudios pendientes y medidas de prueba en marcha, la causa busca reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de Agostina, mientras sus compañeros se preparan para darle el último adiós.

La hipótesis que sigue abierta: ¿hubo más personas involucradas?

Aunque Claudio Barrelier es el único detenido, la posibilidad de que otras personas hayan participado del crimen continúa bajo análisis. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el fiscal no descarta esa línea investigativa y que ahora resta determinar si hubo otros implicados y cuál habría sido su rol.

La misma sospecha fue planteada por familiares de Agostina. Su padre, Gabriel Vega, manifestó públicamente que cree que el acusado no actuó solo, mientras que los abuelos de la adolescente reclamaron que la investigación avance hasta identificar a “la última persona” que haya intervenido en el hecho.

“Siempre me usó”: habló la dueña del Ford Ka

Por primera vez, Soledad, la expareja de Claudio Barrelier y propietaria del Ford Ka que quedó bajo la lupa de la Justicia, decidió contar qué ocurrió el día en que la adolescente desapareció.

La mujer relató que mantuvo una relación con Barrelier durante varios meses y que, aunque se habían distanciado días antes del hecho, el lunes feriado 25 de mayo él volvió a buscarla y le pidió prestado el auto.

El detenido por el asesinato de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier).

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba (El Doce).

“Era normal que usara mi auto, no me llamó la atención que me lo haya pedido ese día”, explicó Soledad. Sin embargo, admitió que sí le sorprendió el acercamiento porque hacía más de una semana que no se veían.

El detalle que llamó la atención sobre el auto que habría usado Barrelier

La investigación sumó además el testimonio de Gabriel, encargado de un lavadero de autos del barrio Yofre, que recibió el Ford Ka que habría sido utilizado por Claudio Barrelier para trasladar los restos de Agostina.

Según contó, el vehículo llegó con una importante cantidad de tierra y polvo en la carrocería, pero el estado del interior le resultó llamativo. “Estaba limpio el auto adentro. Lo único que le sacamos fueron las alfombras, que las lavamos y las volvimos a colocar”, relató en diálogo con Mitre Córdoba.

Para el trabajador, pudo haber existido una limpieza previa del habitáculo antes de que el vehículo fuera llevado al lavadero. “Puede haber habido una limpieza previa. Porque no había tierra adentro”, sostuvo.

Su declaración ya fue incorporada al expediente y podría aportar información clave para reconstruir los movimientos del acusado y determinar si existió un intento de eliminar posibles rastros vinculados al crimen.