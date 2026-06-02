El Gobierno cambió el certificado de licencia por enfermedad

Artículo 210: «Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la ley 27.553 y su reglamentación.

El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador.

En caso de discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico realizado por el empleador, se podrá recurrir a una junta médica en institución oficial en las jurisdicciones en las que la autoridad administrativa hubiere habilitado esta opción, o requerir dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria y solvencia técnica cuyo costo de intervención, en este último caso, deberá ser asumido por el empleador.»

Dicho en criollo, los certificados deberán estar suscriptos por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y emitidos mediante plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

Para lograr un certificado médico de reposo válido el empleado deberá presentar el documento digital con:

Diagnóstico médico.

Tratamiento indicado.

Cantidad de días de reposo.

Firma de un profesional habilitado.

Sólo se admitirán certificados en papel con firma ológrafa en casos en que no sea posible emitir documentación digital, ya sea por falta de conectividad o por contingencias técnicas o caídas de sistemas informáticos.