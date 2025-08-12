RESISTENCIA: DETIENEN A UN HOMBRE CON UN MACHETE Y A OTRO POR UNA ESTAFA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la Comisaria Quinta en ambos procedimientos.

El primer hecho ocurrió cerca de las 20:00, en la intersección de las calles Ángel Bustos y Carlos Hardy. Allí un ciudadano solicitó presencia policial, debido a que fue herido por un hombre en la cabeza con un machete. Ante esta información los efectivos iniciaron patrullajes en la zona.

Minutos después, personal del Servicio Externo logró detener a un sujeto de 33 años, quien llevaba entre sus prendas un machete marca Tramontina, un hierro con punta y un tubo con mango, este último aparentemente parte de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

La víctima fue asistida por personal de Sanidad Policial y diagnosticada con lesiones leves. Por disposición de la Fiscalía en turno, el supuesto agresor fue notificado de su aprehensión por “Supuestas Lesiones Leves”.

Horas más tarde, a las 23:45, recibieron una colaboración por parte de la Comisaría Primera en relación a una denuncia por estafa. La víctima, 62 años, informó que el día anterior había retirado dinero de un cajero automático en calle Soldado Aguilera al 670, olvidando su tarjeta dentro de la máquina. Al revisar su cuenta, detectó una transferencia no autorizada por $6.463.431,67.

Tras tareas investigativas, personal del Servicio Externo localizó al usuario, quien tenía en su poder una billetera marrón, una tarjeta de débito, una tarjeta SUBE y $16.000 en efectivo. El sospechoso reconoció los hechos y realizó una transferencia inmediata devolviendo la totalidad del dinero sustraído.

La Fiscalía dispuso que el sujeto fuera notificado de las actuaciones y continuara en libertad, quedando la causa caratulada como “Supuesta Estafa”.

