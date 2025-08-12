DIVISION PATRULLA PREVENTIVA: DOS INTERVENCIONES EN MENOS DE UNA HORA CON RESULTADO POSITIVO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
En dos procedimientos en distintos puntos de Resistencia, terminaron con secuestro de marihuana y una motocicleta con numeraciones adulteradas.
Marihuana en un control
A las 22:50, en la calle Julio Cortázar 2315, los agentes identificaron a un motociclista de 21 años, quien circulaba en una motocicleta 110 cc. Entre sus pertenencias llevaba una bolsa de polietileno con una sustancia verde amarronada con olor característico a marihuana.
Personal de la División Microtráfico realizó las pruebas químicas, confirmando que se trataba de 28 gramos de cannabis. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N°1, se secuestró la sustancia y el joven fue notificado en causa Supuesta Infracción a la Ley Estupefaciente, quedando en libertad.
Moto con numeraciones adulteradas
Cinco minutos antes, a las 22:45, en calle Liniers al 1200, otro móvil de la misma división detectó una motocicleta Motomel PX 110 cc con motor y cuadro con numeraciones no correspondientes de fábrica. El rodado era conducido por un menor de 17 años, quien no poseía documentación que acreditara la propiedad.
El motovehículo y el joven fueron trasladados a la dependencia policial para las actuaciones legales correspondientes.