RURALES- EL PARANACITO: SECUESTRAN ARMAS POR CAZA ILEGAL
Interceptaron a dos sujetos con una escopa y elementos de caza.
Esta madrugada, personal de la Sección Rural El Paranacito realizó un operativo en el balneario homónimo que terminó con el secuestro de armas de fuego utilizadas presuntamente para caza ilegal.
A las 2:00, los efectivos interceptaron una motocicleta Motomel 150cc color blanco, conducida por un hombre de 75 años, quien iba acompañado por otro sujeto de 29, residente en Puerto Vilelas. Ambos fueron sorprendidos mientras alumbraban con linterna en un sector de monte, actividad comúnmente asociada a la caza.
Entre sus pertenencias se hallaron y secuestraron una escopeta calibre 12 marca Legend con culata y chimaza de polímero negro, y una carabina de aire Nitro Pistón PSP. Ninguno de los involucrados contaba con el carnet habilitante para la práctica de caza, por lo que se se iniciaron actuaciones por Supuesta Infracción a la Ley N° 1429 (Ley d Caza).