PUERTO VILELAS: SALVARON A UNA BEBÉ CON MANIOBRAS DE RCP

Efectivos de la Comisaría Puerto Vilelas, auxiliaron a un bebé de apenas seis meses que presentaba dificultades para respirar.



El hecho ocurrió el lunes 11 de agosto, alrededor de las 22:50, cuando un hombre llegó a la dependencia policial a bordo de una motocicleta Honda Wave, acompañado de su hija y su pareja. La menor presentaba signos de asfixia y problemas respiratorios.

De inmediato, el efectivo policial Cabo 1° de Policía Duarte Luciano le practicó maniobras de RCP, logrando que expulsara una flema y retomara la respiración normal. Luego trasladaron a la familia al Hospital “Eva Perón” de Barranqueras.

Una vez allí, le diagnosticaron una infección de vías aéreas superiores (IVAS). Tras recibir nebulizaciones y controles médicos, la bebé quedó fuera de peligro y fue dada de alta.

Más tarde, cerca de la medianoche, los padres se presentaron nuevamente en la comisaría para agradecer al Cabo 1° de Policía Duarte y a toda la guardia por el rápido y eficiente accionar que permitió salvarle la vida a su hija.

