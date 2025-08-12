DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS- UNA EMPLEADA INFIEL: RECUPERARON MILLONARIO BOTÍN Y JOYAS ROBADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino el personal de la División Delitos Contra la Propiedad e identificó a la supuesta autora a través de las cámaras de seguridad. Luego localizaron su domicilio y lograron recuperar parte del botín.

El personal de la División Delitos Contra la Propiedad perteneciente al Departamento de Investigaciones Complejas, logró recuperar dinero en efectivo, divisas extranjeras, joyas y cheques sustraídos de una vivienda de Colonia Benítez.

La investigaciones había comenzado días atrás, cuando el damnificado de 42 años, puso en alerta sobre la situación que desde su vivienda ubicada en Colonia Benítez, constató que le habían robado una caja de seguridad con llave. En su interior había: $4.100.000 en efectivo, USD 3.600 (dólares), € 1.200 (euros), dos cheques: uno por $1.000.000 y otro por $500.000, pulsera de oro, dos cadenas de oro, un anillo con iniciales y un dije y una tarjeta de crédito.

Ante esta situación, los agentes de la División Delitos Contra la Propiedad iniciaron las tareas investigativas y tras revisar las cámaras de seguridad, detectaron que la empleada del damnificado se había hecho del botín.

Con esta información, este lunes cerca de las 21:30, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio de la sospechosa, ubicado en Margarita Belén. Allí lograron su aprehensión y la recuperación de $3.350.000, USD 2.857, € 550, 388 reales brasileños, 10 pesos cubanos y 33.000 pesos colombianos. Como así también, cheques por $1.000.000 y $500.000 y pulsera, cadena, dos anillos y dije de oro.

El procedimiento fue supervisado por el Comisario Inspector Rolando Daniel Sosa, Director de Policía de Investigaciones.

Por disposición del Equipo Fiscal N°14, el dinero y los bienes fueron secuestrados y entregados al damnificado. En tanto, la mujer fue notificada de la causa por “Supuesto Hurto” y continuará en libertad mientras prosiguen las diligencias judiciales.

