SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Segunda Juan José Castelli, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor VALENTINA GUTIERREZ, de 16 años, de 1,70 metros de altura, de contextura física robusta, tez morena, cabello con rulos negro, ojos color marrones ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: estaba vestida con una campera con capucha color azul, pantalón tipo short con cuadros color rojo con gris, zapatillas color blanco, Se le ha visto por última vez en Barrio Aipo en fecha 11/08/2025.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Segunda Juan Jose Castelli al o al servicio de emergencias 911.-

