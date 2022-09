RESISTENCIA: DENUNCIAN A UN HOMBRE POR VIOLAR LA PERIMETRAL Y AMENAZAR A SU EX PAREJA Y SU BEBÉ DE TRES MESES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Una mujer de 22 años denunció a su ex pareja por violar la perimetral y amenazarla a ella y su bebé de tres meses. El hombre fue identificado como Gerardo José Vera de 34 años, quien tiene un cargo en el Servicio Penitenciario Provincial.

La pareja estaba realizando arreglos en su vivienda del barrio Don Santiago y en la denuncia la mujer afirma que fue invirtiendo su sueldo en la refacción. «Lo que él hacía era comprar las cosas materiales con su tarjeta y yo por transferencia le pasaba el dinero para que pague las cuentas«, afirmó.

Relató que hasta en tanto esté lista la vivienda a la que solo le faltarían las conexiones de agua, la familia vivió en la casa de la madre de la mujer. Si bien aclara que en el último tiempo el trato fue empeorando, el conflicto mayor ocurrió el pasado 19 de agosto cuando el hombre llegó a la madrugada después de juntarse con los amigos. «Llegó borracho, no podía quedarse parado, tenía mucho olor a vino», por lo que la mujer le pidió que duerma en el sillón y no se acueste así al lado del bebé, entonces el hombre reaccionó de mala manera y le dijo, según la denuncia, «más vale callate la boca y cumplí con tus obligaciones de mujer«.

Allí comenzó la violencia física, afirma que la agarró del cabello y la tiró al piso aún sabiendo que tenía realizada una cesárea. Ante los ruidos y el fuerte llanto, entró la madre de ella y se llevó al bebé, al regresar intentó interceder, pero el hombre le dijo que «no se meta» y salió de la casa.

El siguiente lunes 22 por la tarde fue hasta la casa junto a un compañero, a buscar una moto y entró a la vivienda sin consentimiento, se llevó el vehículo y amenazó: «Me dijo en textuales palabras que no me quiere ver ni con mi hijo ni con nadie en la calle porque ya sabes lo que te va a pasar«, expresó la mujer.

Ante esto y las reiteradas visitas, mensajes y llamadas que recibe la mujer, decidió filmar una de las situaciones para hacerla viral y resguardar su integridad física de esa manera. «Él es responsable si me pasa algo», se escucha en el video.

