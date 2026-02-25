Resistencia DEMORAN A CINCO JÓVENES Y SECUESTRAN ARMAS Y EQUIPOS EN PLENO CENTRO

Personal de la División Patrulla Preventiva demoró a cinco jóvenes de 16, 18, 19, 21 y 23 años en la intersección de avenidas San Martín y Rodríguez Peña, en la madrugada del miércoles.

La intervención se dio en el marco del Programa de Prevención Metropolitana, tras una alerta del sistema de videovigilancia que advertía el ingreso de los sospechosos a una obra en construcción.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres radios portátiles, un bastón extensible, una navaja táctica, una pistola de aire comprimido con cápsulas de CO2 y balines, además de una pinza industrial, elementos que uno de los demorados no supo justificar.

Los conducidos y los objetos incautados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, con intervención de la Justicia.

Relacionado