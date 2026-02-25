Departamento Cibercrimen APREHENDEN A UNA MUJER POR SUPUESTA ESTAFA CON TARJETA DE CRÉDITO EN RESISTENCIA

La investigación se inició tras consumos no autorizados por más de $1.250.000.

Personal del Departamento Cibercrimen detuvo a una mujer de 38 años en el marco de una causa por supuesta estafa y defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 72 años, quien detectó múltiples consumos no autorizados en distintas plataformas digitales y pagos de servicios, que superarían el millón 250 mil pesos.

A partir de oficios judiciales enviados a diferentes empresas y del análisis de la trazabilidad de las operaciones, los investigadores establecieron que parte de los pagos correspondían a un suministro eléctrico ubicado en avenida Marconi al 100 aproximadamente, en Resistencia, domicilio vinculado a la sospechosa.

Mediante tareas de investigación digital y vigilancia discreta, los efectivos lograron reunir elementos que la vincularían con las maniobras. Finalmente, fue conducida a sede policial, donde se dispuso su aprehensión por orden del Equipo Fiscal N° 13.

En el procedimiento se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias. La causa continúa en etapa investigativa.

