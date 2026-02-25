EL GOBIERNO REABRE EÑL DEBATE PARA TOCAR EL ARTICULO DE LAS LICENCIAS MEDICAS EN EL PERIODO ORDINARIO

A días de que se trate la reforma laboral en el Senado en el cierre de las sesiones extraordinarias, el oficialismo ya proyecta una nueva discusión para los próximos meses: la regulación de las licencias médicas.

El presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, adelantó que el Gobierno buscará impulsar una ley en el período ordinario para modificar el régimen de licencias por enfermedad, un esquema que inicialmente formaba parte del texto de la reforma y que finalmente fue retirado tras generar fuertes cuestionamientos.

El punto en cuestión era el artículo 44, que introducía cambios en el régimen de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo. La redacción original despertó críticas de la oposición y de sectores aliados, lo que llevó a su exclusión para facilitar el avance del proyecto principal

“En definitiva, lo de las licencias, es algo menor en lo extenso y en lo bondadoso que es la ley para mejorar el crecimiento en la Argentina. Ese artículo que te habla de las licencias, es verdad que acusaba las enfermedades graves de alguna manera diferente, con lo cual se eliminó, pero de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes es de menor importancia”, resaltó el senador en diálogo con Infobae al Regreso.

Yo te aseguro que con el correr del período ordinario va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo", aseguró.