RESISTENCIA ARMADA CON UN CUCHILLO ROBO UN CELULAR: FUE DETENIDA

La victima realizó la denuncia.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en la intersección de Avenida Rodríguez Peña y calle Juan de Dios Mena. Una joven de 21 años, denunció que al salir de su domicilio ubicado en Juan de Dios Mena N° 300 estimativamente, fue abordada por una mujer que, mediante amenazas con un arma blanca, le sustrajo su teléfono. La agresora se dio a la fuga y arrojó el celular al notar la presencia policial.

Gracias a la rápida intervención de los agentes de la División Patrulla Preventiva y la Comisaria Primera de Resistencia, se logró demorar a la sospechosa de 36 años y la restitución del teléfono. La denunciante se presentó en el lugar y reconoció a la mujer como la autora del hecho, luego realizó la denuncia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente la demorada fue notificada de su aprehensión en la causa caratulada como “Supuesta Tentativa de Robo”.

